Superbowl 2017: Tom Brady und New England mit Wahnsinns-Comeback

06. Februar 2017 09:33 Das gab es noch nie in der Geschichte des Superbowls: Die New England Patriots machten im Endspiel um den NFL-Titel aus einem Megarückstand noch einen Sieg. Das Team von Star-Quarterback Tom Brady gewann den Superbowl 2017 gegen die Atlanta Falcons mit 36-28 in der Verlängerung. Zum ersten Mal überhaupt wurde das American-Football-Finale erst in der Overtime entschieden. Dabei hatten die Patriots schon aussichtslos mit 3-28 zurückgelegen. Der Superbowl LI (51) gilt schon jetzt als größtes Football-Spektakel aller Zeiten: Auch dank einer imposanten Halbzeitshow von Lady Gaga. Lies hier alles zum Superbowl 2017: So lief das Spiel, so war Lady Gagas Auftritt.

Historischer Superbowl: New England dreht Mega-Rückstand



Bester Quarterback aller Zeiten: Tom Brady unsterblich



Superbowl-Halbzeitspektakel: Lady Gaga on fire



hat sich beimam 5. Februar 2017 unsterblich gemacht: Der Starspieler von denführte sein Team in der Verlängerung zum Sieg gegen die. Dabei lagen die Patriots schon. Doch kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang New England der Ausgleich gegen Atlanta:Einvon New Englandsbeendete dann das Offensiv-Spektakel in Houston: New England hat sich zum fünften Mal die begehrtefür dengesichert. Alle Titel gewann das Team aus der Nähe von Boston mit, der sich am 5.2.2017 endgültig zurmachte. Dabei hatte sein Team eigentlich gar keine Chance mehr: Diehatten das Spiel bis zum dritten Viertel dominiert, New England lag mit 3-28 hinten. Einen so großenhatte noch nie ein Team im Superbowl aufgeholt. Doch dann drehte Brady auf und brachte einen Touchdown-Pass nach dem nächsten an seine Mitspieler.Spektakulär war nicht nur das American-Football-Spiel, auch die Halbzeitshow war imposant:und heizte den Fans im, Texas ordentlich ein. Ihr erwarteter Protest gegen US-Präsident Donald Trump war sehr subtil: Im Glitzerfummel sang sie zunächst "God bless America" und ging nahtlos in den Folk-Song "" über: Dieses Lied wird häufig bei Anti-Trump-Demos gesungen.