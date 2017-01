Taylor Swift & Zayn Malik: "I Don't Wanna Live Forever"-Video

27. Januar 2017 09:31 "I Don't Wanna Live Forever" den Titelsong zur Romanverfilmung "Fifty Shades Darker" (Kinostart: 9. Februar 2017). Das dazugehörige Musikvideo ist nun erschienen und macht in Sachen Erotik sogar dem Movie Konkurrenz. Geknutscht wird zwar nicht, aber an Leidenschaft und Strapsen mangelt es dem Clip trotzdem nicht. Aber überzeug dich selbst und sieh dir hier das Video zum gemeinsamen Song Taylor und Zayn in voller Länge an! Taylor Swift und Zayn Malik liefern mitden Titelsong zur Romanverfilmung "Fifty Shades Darker" (Kinostart: 9. Februar 2017). Das dazugehörige Musikvideo ist nun erschienen und macht in Sachen Erotik sogar dem Movie Konkurrenz. Geknutscht wird zwar nicht, aber an Leidenschaft und Strapsen mangelt es dem Clip trotzdem nicht. Aber überzeug dich selbst und sieh dir hier das Video zum gemeinsamen Song Taylor und Zayn in voller Länge an!

"I Don't Wanna Live Forever"-Musikvideo ansehen

Im Kinofilm " Fifty Shades Darker " wird's ziemlich zur Sache gehen - das haben schon die ersten Filmtrailer gezeigt. Das Musikvideo zum Titelsong ist aber auch nicht zu verachten - Taylor Swift und Zayn Malik liefern mit "I Don't Wanna Live Forever" den Soundtrack zum SM-Movie und haben nun das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht. Hier kannst du dir den heißen Clip mit Taylor und Zayn in voller Länge ansehen:Der Film "Fifty Shades Darker" mit Dakota Johnson als Anastasia Steele und Jamie Dornan als Christian Grey kommt am 9. Februar in die Kinos und der erste Trailer zum Erotikmovie brach nach seinem Erscheinen auch gleich Rekorde. Aber kein Wunder, in den Filmclips geht's schon ganz schön zur Sache, inklusive heißer Sexszene unter der Dusche. Aber überzeug dich selbst: