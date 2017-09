TV-Show für Sarah Lombardi

05. September 2017 10:31 Sarah Lombardi zeigt auf RTL2 ihr Leben als Single-Mama. Gemeinsam mit Alessio geht sie auf Reisen!

Pietro bringt einen Song mit Kay One raus!



Sarah Lombardi iat zurück! In der neuen RTL2-Show "Echt Familie – Das sind wir!" zeigt Sarah Lombardi, wie sie ihr Leben als alleinerziehende Mutter meistert. Vor allem ihrer krasser Kontrollzwang spielt eine Rolle. Den will sie nämlich endlich ablegen.Mit Alessios Papa Pietro Lombardi ist die 14-tägige Reise abgesprochen. Er bleibt in Deutschland und promotet seinen Song "Senorita", den er gemeinsam mit Rapper Kay One veröffentlichen wird. Außerdem tourt er immer noch alleine durch Clubs. Ob es Sarah nun schafft, die Fans wieder mehr auf ihre Seite zu ziehen?