Unser Song 2017: Das ist die Jury für die Castingshow zum Eurovision Song Contest

08. Februar 2017

Wer fährt mit welchem Lied für Deutschland zum 62. Eurovision Song Contest in die Ukraine? Das steht am 9. Februar 2017 fest: Dann läuft nämlich "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" im Ersten. Der deutsche Vorentscheid ist endlich wieder eine klassische Casting-Show! In der Jury sitzen unsere ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut , Herzensbrecher Tim Bendzko und Volksmusikstar Florian Silbereisen: Allerdings dürfen die drei beim ESC-Vorentscheid die Acts nur bewerten: Allein die Zuschauer entscheiden per Telefon- und SMS-Voting, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2017 in der Ukraine vertritt.

ESC-Vorentscheid: Die Jury darf nicht voten!



Die Vorbereitungen für denlaufen natürlich schon auf Hochtouren: Die Jury für "" wird ziemlich viel zu tun bekommen, auch wenn sichundim Moment noch entspannt zurücklehnen können. Nach einem offenen Castingaufruf stehen mehr als 30 junge Künstler in der nächsten Runde. Sie wurden von einem Expertengremium ausgewählt.Auch dievon der ARD, Stefan Raabs Produktionsfirma Raab TV und aus dem Musik-Business: Sie schicken dannin die Entscheidungsshow "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017", die amübertragen wird undzu sehen ist.Erst in der TV-Sendung, die vonmoderiert werden soll, kommt diezum Einsatz: D. Abstimmen, wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest fährt, dürfen Lena, Tim und Florian aber nicht.: Die Zuschauer entscheiden per Anruf oder SMS, wer in die Ukraine fährt. Sie können sogar abstimmen, welcher Song beim ESC gesungen werden soll.