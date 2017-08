Vanessa Hudgens ist blond

29. August 2017 08:41 Gerade erst präsentierte Vanessa Hudgens uns ihren Bob und schnitt sich dazu ihre langen Haare ab. Jetzt zeigt sie sich als Blondine.

BLONDE for So you think you can dance!!!!! Ein Beitrag geteilt von Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) am 28. Aug 2017 um 20:09 Uhr

Vanessa Hudgens als Taylor Swift



DEATH TO THE OLD TAYLOR lol #havingwaytoomuchfun @taylorswift Ein Beitrag geteilt von Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) am 28. Aug 2017 um 20:15 Uhr

Eigentlich hatte Vanessa Hudgens schon immer dunkelbraune lange Haare. Ein paar Mal färbte sie ein paar helle oder rote Strähnen rein, aber zu einem krassen Style-Wandel hat sie sich nie getraut. Doch jetzt zeigt sie sich plötzlich total ungewohnt mit hellblonden Haaren. Hat sie sich jetzt die Haare echt so krass aufhellen lassen?Wir finden den Look echt witzig, aber sind doch froh, dass es nur eine Perücke ist. Aber wer weiß: Jetzt hat sie Blondinen-Luft geschnuppert und vielleicht traut sie sich ja doch mal irgendwann zu so einer krassen Veränderung. Wir sind gespannt.