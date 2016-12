Winnetou - Der Mythos lebt: Alle Infos zum großen RTL-Weihnachtsevent

20. Dezember 2016 12:11 Auf diesen Indianer warten alle: Weihnachten ist dieses Jahr "Winnetou"-Zeit. RTL hat die Kultromane von Karl May neu verfilmt. Gleich drei "Winnetou"-Filme laufen an den Feiertagen im Auf diesen Indianer warten alle: Weihnachten ist dieses Jahr "Winnetou"-Zeit. RTL hat die Kultromane von Karl May neu verfilmt. Gleich drei "Winnetou"-Filme laufen an den Feiertagen im Fernsehen . Es sind richtig gute und spannende Indianerfilme geworden. Dieses TV-Event über den Häuptling der Apachen solltest du auf keinen Fall verpassen! Den Auftakt macht "Winnetou - Eine neue Welt" am ersten Weihnachtsfeiertag, 25.12. um 20.15 Uhr. Danach gibt es noch die Teile "Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee" am 27.12. um 20.15 Uhr und zum Abschluss der Trilogie "Winnetou - Der letzte Kampf" am 29.12. um 20.15 Uhr. Lies hier alle Infos zu den neuen "Winnetou"-Filmen von RTL: So genial wird das Western-Weihnachten mit Newcomer Nik Xhelilaj als Indianerhäuptling, Wotan Wilke-Möhring als Old Shatterhand und Fahri Yardim als Bösewicht El Mas Loco.

Viele Stars bei Winnetou auf RTL



Winnetou - Der Mythos lebt: Darum geht's

Weihnachten bei den Stars



Großesbei RTL: An Weihanchten 2016 zeigt der Kölner Sender drei neue. Der berühmteste Indianer der Filmgeschichte war schon vor 50 Jahren ein Kinostar. In den 1960er-Jahren waren die Filme mit Pierre Brice und Lex Barker Megahits im Kino. Comedian Michael "Bully" Herbig hat mit seinem Überfilm "Der Schuh des Manitu" eine witzige Parodie auf die Filme gemacht.Nun werden die Abenteuer, die sich einst der sächsische Schriftsteller Karl May ausgedacht hat, noch einmal erzählt - und zwar in richtig guten Western mit vielen Stars. Alsist der Newcomerzu sehen, alsdarf Schauspielstarseine heimliche Leidenschaft für Karl-May-Romane ausleben. Außerdem sindwieundals Bösewicht zu sehen.lernen sich Winnetou und Old Shatterhand kennen. Inist Old Shatterhand bei einer Company beschäftigt, die einebaut. Er wird gefangen genommen und muss gegen Winnetou kämpfen. Doch aus dersie ziehen gemeinsame gegen die Eisenbahn-Company ins Feld, die den Indianern ihr Land raubt.Die beiden Freunde werden dann inauf eine harte Probe gestellt., wird aber kurz vor der Hochzeit von Bandit El Mas Loco entführt. Der will mit seiner Bandeeinen legendären Indianerschatz rauben.Zumwird es richtig dramatisch: "Old Shatterhand und Nscho-tschi leben zusammen auf einer kleinen Farm. Dort gibt es leider eine Ölquelle, die einen gefährlichen Gangster anlockt. Zusammen mit Winnetou und den Apachen verteidigt das junge Paar sein Land - allerdings zu einem hohen Preis.