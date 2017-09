Zayn Malik verteidigt Taylor Swift

13. September 2017 10:29 Ein gemeinsamer Song, viele Treffen: So denkt Zayn Malik über due umstrittene Taylor Swift wirklich!

Gigi Hadid ist mit Taylor Swift befreundet!



Sänger Zayn Malik wurde nun auf Megastar Taylor Swift angesprochen, weil sie mit ihrem Musikvideo zu "Look What You Made Me Do" provoziert und viele Kollegen in die Pfanne haut. Doch anstatt negativ über Harry Styles Exfreundin zu sprechen, verteidigt er sie. Im Interview mit FADER spricht Zayn Malik über die Blondine, mit der auch schon einen gemeinsamen Song ausbrachte:Da Taylor Swift mit Zayns Freundin Gigi Hadid befreundet ist, sieht er sie öfter als früher.Wir finden es toll, dass er seine Kollegin so verteidigt und nicht schlecht über sie spricht.